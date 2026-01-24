Neres si opera e starà fuori tre mesi la terapia conservativa gli garantisce meno certezze

Da ilnapolista.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

David Neres potrebbe sottoporsi a un intervento al tendine, con un periodo di assenza di circa tre mesi. Dopo la distorsione e un recupero complicato, la sua decisione di affidarsi alla terapia conservativa solleva dubbi sulla durata e l’efficacia del recupero. La situazione evidenzia le incertezze legate al trattamento e alle prospettive di ritorno in campo del giocatore brasiliano.

David Neres molto probabilmente si opererà al tendine. Dopo la distorsione, poi il recupero e la ricaduta (a causa dei 32? minuti inspiegabilmente giocati contro il Parma ), il brasiliano crede che la terapia conservativa alla lunga possa portargli problemi. Lo scrive la Gazzetta. Neres è stato per buona parte di questo inizio di stagione il calciatore più importante del Napoli. Il suo infortunio (che a questo punto lo terrà fuori 2-3 mesi dai campi) si aggiunge a quelli gravi di Lukaku, Anguissa, De Bruyne e pure di Meret. Neres si opera, la chirurgia gli trasmette maggiori certezze (Gazzetta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

neres si opera e star224 fuori tre mesi la terapia conservativa gli garantisce meno certezze

© Ilnapolista.it - Neres si opera e starà fuori tre mesi, la terapia conservativa gli garantisce meno certezze

Infortunio Dovbyk, incubo per Gasperini: l’attaccante si opera! Ecco quanto starà fuoriL'infortunio di Dovbyk rappresenta un problema serio per Gasperini, poiché l'attaccante ucraino dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Neres starà fuori parecchio tempo, non è da escludere Mazzocchi contro la Juventus (Ugolini)Il Napoli sta monitorando le condizioni di David Neres, infortunatosi al tendine della caviglia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Infortunio di Neres più grave del previsto, Conte se l'era lasciato sfuggire: rischio operazione; Lukaku torna e segna, Neres si opera: Conte pronto a rivoluzionare ancora il Napoli; Juventus-Napoli, scontro Champions! Romagnoli-Lazio è scontro totale. David Neres si opera!; Il Napoli 'trema' per Neres: il brasiliano verso l'operazione dopo il consulto, quanto può stare fuori.

neres si opera eLukaku torna e segna, Neres si opera: Conte pronto a rivoluzionare ancora il NapoliLukaku ha trovato il gol nell’amichevole di ieri col Savoia: col suo ritorno Conte potrebbe schierare il Napoli col 3-5-2 e ovviare all’assenza di Neres, che si opererà al tendine ... sport.virgilio.it

neres si opera eIl Napolista: Neres ha una lesione al tendine d’achille. Potrebbe operarsi e restare fermo due mesiEcco l'articolo de Il Napolista sulle condizioni di David Neres: Ore di ansia per David Neres e per il Calcio Napoli. Il brasiliano si è fermato dopo la ... iamnaples.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.