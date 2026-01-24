David Neres potrebbe sottoporsi a un intervento al tendine, con un periodo di assenza di circa tre mesi. Dopo la distorsione e un recupero complicato, la sua decisione di affidarsi alla terapia conservativa solleva dubbi sulla durata e l’efficacia del recupero. La situazione evidenzia le incertezze legate al trattamento e alle prospettive di ritorno in campo del giocatore brasiliano.

David Neres molto probabilmente si opererà al tendine. Dopo la distorsione, poi il recupero e la ricaduta (a causa dei 32? minuti inspiegabilmente giocati contro il Parma ), il brasiliano crede che la terapia conservativa alla lunga possa portargli problemi. Lo scrive la Gazzetta. Neres è stato per buona parte di questo inizio di stagione il calciatore più importante del Napoli. Il suo infortunio (che a questo punto lo terrà fuori 2-3 mesi dai campi) si aggiunge a quelli gravi di Lukaku, Anguissa, De Bruyne e pure di Meret. Neres si opera, la chirurgia gli trasmette maggiori certezze (Gazzetta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neres si opera e starà fuori tre mesi, la terapia conservativa gli garantisce meno certezze

Il Napoli sta monitorando le condizioni di David Neres, infortunatosi al tendine della caviglia.

