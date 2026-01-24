Nel cuore pensante dell’umano seguendo Etty Hillesum

Nel cuore pensante dell’umano, seguendo le riflessioni di Etty Hillesum, si delinea un percorso di introspezione e ricerca di senso. In un momento in cui la piazza di Bergamo si trova avvolta nel buio, la scritta luminosa che da settimane illumina l’Accademia Carrara invita a riflettere sul valore della consapevolezza e della presenza. Un invito a guardare dentro di sé, in un dialogo silenzioso con l’umano.

È stato fatto buio nella piazza su cui si affaccia l’Accademia Carrara nel cuore di Bergamo: buio per far parlare la scritta luminosa che da qualche settimana è apparsa a coronare la facciata settecentesca progettata da Simone Elia. Con l’oscurità infatti dialettizza la scritta immaginata e disegnata da Emma Ciceri: «Essere luminosi nel buio». Quasi una tautologia che si riversa su chi transita in quel luogo magico della città. Ciceri, video artista bergamasca, che aveva mosso i primi passi in quella fabbrica creativa che era stato lo studio di Stezzano di Adrian Paci, si è ispirata ad una delle sue figure di riferimento, Etty Hillesum. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Il mondo poetico di Etty Hillesum arriva a teatro con "La stanza di Etty"Il mondo di Etty Hillesum prende vita sul palco del Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone.

"Voglio essere un cuore pensante." ETTY HILLESUM, nasceva il 15 GENNAIO 1914 IL CUORE PENSANTE DEL LAGER , è stata una scrittrice olandese di origine ebraica. La Hillesum era una ragazza di grande carattere, che cercò di combattere la prigionia - facebook.com facebook