Nei miei testi mescolo italiano e bosniaco Trieste come una terza casa il rapper Doppelgänger si racconta VIDEO

Doppelgänger, rapper nato a Roma nel 2000 da genitori bosniaci, si distingue per la sua musica che unisce italiano e bosniaco. Trieste, città in cui si sente a casa, rappresenta un punto di incontro tra le sue radici e la sua crescita artistica. In questo video, si racconta e condivide il suo percorso, offrendo uno sguardo autentico sulla sua identità e sulla scena musicale emergente dei Balcani.

Ospite negli scorsi giorni del Trieste Film Festival, con un concerto all'Hangar teatri e alla presentazione di un libro alla Lovat Nato a Roma nel 2000 da genitori bosniaci, il rapper Doppelgänger (Alen Ðokic) rappresenta la voce emergente della nuova generazione balcanica. Dopo il successo su TikTok e le collaborazioni con artisti internazionali, ha conquistato milioni di stream grazie a una fusione linguistica tra italiano, inglese e bosniaco. Negli scorsi giorni è stato ospite del Trieste Film Festival, all'interno del quale ha tenuto un concerto all'Hangar teatri e ha partecipato alla presentazione della graphic novel "C'era una volta l'Est" di Boban Pesov alla libreria Lovat.

