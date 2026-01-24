Nazionale di ciclismo il ct Amadio | I ragazzi dovranno capire subito l' importanza di questa maglia

Il c.t. della nazionale di ciclismo, Roberto Amadio, sottolinea l’importanza della maglia azzurra per i giovani atleti. In un momento di difficoltà per il ciclismo italiano, sia a livello di squadre che di talenti, il ruolo della nazionale diventa fondamentale per riscoprire identità e motivazioni. È essenziale che i ragazzi comprendano subito il valore simbolico e sportivo di indossare questa maglia, simbolo di tradizione e impegno.

Roma, 23 gennaio 2026 - Il ciclismo italiano non sta vivendo la sua fase più florida né a livello di singoli né di squadre, inesistenti nel panorama World Tour, e men che meno per la Nazionale, con quella maschile élite che nei mesi scorsi è passata sotto la guida di Roberto Amadio. Le dichiarazioni di Amadio. L'esperto tecnico veneto è da tempo nei quadri federali, ma il ruolo attuale è inedito e volgerà alla caccia di risultati importanti nei grandi eventi, come Mondiali ed Europei, ma senza dimenticare di buttare già un occhio alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, lontane ma non troppo: proprio il portale della Lega Ciclismo Professionistico ha riportato le dichiarazioni di Amadio sull'avventura formalmente appena cominciata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nazionale di ciclismo, il ct Amadio: "I ragazzi dovranno capire subito l'importanza di questa maglia" Leggi anche: Ribaltone Italia: Marco Villa non é più il ct della Nazionale di ciclismo. Arriva Roberto Amadio Leggi anche: Spalletti Juve, l’ex CT fa subito capire chi è in conferenza stampa: «Filosofia di gioco? C’entrano pragmatismo e bellezza». Poi la stoccata ai giornalisti Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Il grande ciclocross approda ad Andria: domenica 18 gennaio la finale del Trofeo MediterraneoCross; Nadir Colledani e Gaia Santin trionfano nella 2^ edizione di Monselice in Rosa Cross; Nuovi corsi di formazione ciclismo; LA SCUOLA CICLISMO BALLERINI E L'IMPORTANZA DEL CICLISMO INCLUSIVO. Nazionale di ciclismo, il ct Amadio: I ragazzi dovranno capire subito l'importanza di questa magliaIl tecnico veneto presenta il suo ruolo: uno sguardo alle Olimpiadi, ma anche agli eventi più vicini come Mondiali ed Europei. Seguirò da vicino le corse italiane ... sport.quotidiano.net Nazionale ciclismo, Viviani Team Manager. Amadio nuovo Ct strada uominiCome anticipato nei giorni scorsi Elia Viviani entra ufficialmente nello staff della Nazionale azzurra di ciclismo come Team Manager. Cambia anche il Ct strada uomini: Roberto Amadio E' stato varato ... sport.sky.it Ad integrazione della precedente comunicazione, la Federciclismo Nazionale invia dei chiarimenti applicativi inerenti la Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2025 riguardante l’età agonistica nel ciclismo. https://www.fcicomo.it/certificazione-m - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.