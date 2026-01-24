Naufragio del Bayesian Parte causa milionaria a tutela del nome Perini Tisg contro l’armatore

Nel 2024, il naufragio del Bayesian al largo della Sicilia ha segnato una tragedia per l’armatore e l’equipaggio. A distanza di quasi un anno e mezzo, il gruppo Tisg di Carrara, guidato da Giovanni Costantino, ha avviato una causa legale contro la società armatrice, chiedendo tutela per il nome Perini e recupero dei danni subiti. La vicenda evidenzia le complesse implicazioni legali e patrimoniali legate a questo incidente marittimo.

Il Bayesian naufragò al largo delle coste siciliane nell'agosto del 2024. Adesso a distanza di quasi un anno e mezzo da quella tragedia del mare in cui persero la vita l'armatore e altre persone che erano a bordo dello yacht, il gruppo Tisg di Carrara che fa capo all'imprenditore Giovanni Costantino, ha presentato il conto alla società armatrice. Un conto salatissimo, una richiesta danni per oltre 450 milioni di euro, una causa civile intentato a tutela del marchio Perini Navi – dove il veliero era stato costruito – che proprio il gruppo di Costantino aveva rilevato all'asta dopo il fallimento del colosso viareggino della nautica.

