Narcotraffico il gregario del clan Massimino torna ai domiciliari per motivi di salute

Sergio Cusumano, 62 anni, noto come gregario del clan Massimino, torna agli arresti domiciliari a causa di problemi di salute. Condannato a 8 anni e 4 mesi di carcere nell’ambito dell’operazione Kerkent, Cusumano ha ottenuto il beneficio per motivi medici. Questa decisione si inserisce nel contesto delle attività giudiziarie legate alla criminalità organizzata e alle misure di tutela della salute dei detenuti.

