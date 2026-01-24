Narcotraffico il gregario del clan Massimino torna ai domiciliari per motivi di salute

Da agrigentonotizie.it 24 gen 2026

Sergio Cusumano, 62 anni, noto come gregario del clan Massimino, torna agli arresti domiciliari a causa di problemi di salute. Condannato a 8 anni e 4 mesi di carcere nell’ambito dell’operazione Kerkent, Cusumano ha ottenuto il beneficio per motivi medici. Questa decisione si inserisce nel contesto delle attività giudiziarie legate alla criminalità organizzata e alle misure di tutela della salute dei detenuti.

Il sessantaduenne Sergio Cusumano, condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito dell’operazione Kerkent con l’accusa di essere un gregario del clan Massimino, torna ai domiciliari. Il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, pronunciandosi sull’istanza presentata dal legale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

