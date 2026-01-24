Narcotraffico il gregario del clan Massimino torna ai domiciliari per motivi di salute
Sergio Cusumano, 62 anni, noto come gregario del clan Massimino, torna agli arresti domiciliari a causa di problemi di salute. Condannato a 8 anni e 4 mesi di carcere nell’ambito dell’operazione Kerkent, Cusumano ha ottenuto il beneficio per motivi medici. Questa decisione si inserisce nel contesto delle attività giudiziarie legate alla criminalità organizzata e alle misure di tutela della salute dei detenuti.
Il sessantaduenne Sergio Cusumano, condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito dell’operazione Kerkent con l’accusa di essere un gregario del clan Massimino, torna ai domiciliari. Il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, pronunciandosi sull’istanza presentata dal legale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
