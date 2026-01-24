Napoli visite mediche per Giovane | Conte lo vuole già domani per la Juve
Napoli si prepara a rinforzare l’attacco con l’arrivo di un giovane talento. L’ormai ex Verona, scelto per sostituire Lucca, che è stato ceduto al Nottingham Forest, potrebbe essere già disponibile in panchina domani contro la Juventus. La società lavora per integrare rapidamente il nuovo acquisto, offrendo un’opportunità di rinforzo immediato alla squadra.
Tutto nel giro di poche ore. Il Napoli sta per ultimare tutte le formalità per l'acquisto di Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano del Verona classe 2003, che si trasferirà in azzurro con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un'operazione dal costo totale di circa 20 milioni di euro bonus compresi. Occuperà idealmente lo slot lasciato libero da Lorenzo Lucca, che invece è partito per l'Inghilterra per unirsi al Nottingham Forest. Dovrebbe essere anche assecondata una precisa richiesta di Antonio Conte: avere il giocatore già a disposizione per la partita di domani contro la Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Per Giovane visite mediche nelle prossime ore, Conte lo vuole già per la JuventusIl Napoli si prepara a perfezionare il trasferimento di Giovane, con visite mediche previste nelle prossime ore.
Giovane, visite mediche domani: possibile panchina contro la Juventus (Gazzetta)Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di un giovane talento dal Verona, con un contratto fino al 2031.
