Napoli TMV | Manna ha già preso contatti per l’estate

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha già avviato i primi contatti per la prossima stagione estiva, anche se il mercato di gennaio è ancora aperto. La sua attenzione è focalizzata sulle potenziali operazioni che possano rafforzare la squadra in vista delle sfide future. La pianificazione anticipata evidenzia l’approccio strategico del club nel programmare il proprio roster.

Nonostante il mercato di Gennaio non si sia ancora concluso, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta già facendo le sue valutazioni, in vista dell’arrivo dell’estate. Stando a quanto rilevato da “TMV”, il mirino del club partenopeo sarebbe ricaduto su Maximo Perrone, attuale giocatore del Como. Ecco, le parole del giornale: “Non solo operazioni per il presente però, visto che dalle ultime raccolte da TMW la società di Aurelio De Laurentiis sta buttando un occhio anche alla prossima estate. E in questo senso uno dei primi nomi nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Maximo Perrone, centrocampista argentino, di proprietà del Como.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Mercato, idea Zaniolo per l’estate: contatti già avviatiIl Napoli sta già esplorando possibili acquisti per la prossima sessione estiva di mercato, con particolare attenzione a Nicolò Zaniolo.

Manna pensa già all’estate: Maximo Perrone potrebbe essere uno degli obiettivi (Tmw)Il Napoli si prepara alla finestra di mercato invernale, con diverse operazioni in corso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Napoli, caccia a un esterno: tutti i nomi sul taccuino di MannaNAPOLI - Tutto scorre, anche il mercato. Anche idee che per un momento sembrano calzare a pennello e che un attimo dopo rischiano già di diventare vecchie, quando entrano in gioco compatibilità, incas ... msn.com

Napoli, Manna: La verità sul mercato. Sul rientro di Anguissa...Intervistato ai microfoni di Sky Sport poco prima di Copenhagen-Napoli, Manna ha fatto chiarezza sul mercato e sul momento degli azzurri. fantacalcio.it

Napoli, caccia a un esterno: tutti i nomi sul taccuino di Manna - facebook.com facebook

#Napoli, caccia a un esterno: tutti i nomi sul taccuino di Manna x.com