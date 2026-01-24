Napoli se Conte resta arriva un centrocampista internazionale a costo zero

Il Napoli, valutando le proprie strategie di mercato, si prepara a rafforzare il reparto centrale. Con l’eventuale conferma di Conte in panchina, la società si concentra sull’individuazione di un centrocampista di livello internazionale. Tra i profili monitorati, spicca quello di Leon Goretzka, il cui eventuale arrivamento a costo zero rappresenterebbe un’opportunità significativa per il club.

Il Napoli guarda con grande attenzione al futuro del proprio centrocampo e mette nel mirino un nome di assoluto spessore internazionale: Leon Goretzka. Il club azzurro, infatti, avrebbe mostrato un forte interessamento per il centrocampista del Bayern Monaco, profilo che piace molto per esperienza, fisicità e qualità. Il calciatore tedesco, 30 anni, potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato. Nel caso in cui Antonio Conte restasse sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione, l’ipotesi di vedere Goretzka a Napoli diventerebbe concreta. Il tecnico salentino apprezza particolarmente giocatori con caratteristiche di leadership, intensità e duttilità tattica.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, occasione centrocampista a costo zero: è sempre piaciuto ad Antonio ConteLorenzo Pellegrini, capitano della Roma, è in scadenza di contratto a giugno e il suo futuro nel club appare incerto.

Napoli, Goretzka resta un’idea: Conte spinge, ma se ne riparla più avantiIl Napoli mantiene l’interesse per Leon Goretzka, ma al momento l’operazione resta complessa e in fase di valutazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Verso Napoli-Eintracht, le parole di Conte a Sky Sport | Champions League

Argomenti discussi: Napoli-Sassuolo probabili formazioni: Conte vuole rilanciare Neres; Il Napoli senza Conte torna alla vittoria, Lobotka regala il successo col Sassuolo: resta a -6 dall'Inter; Distratto e stanco, il Napoli sbatte contro il catenaccio del Parma. Ma Conte resta il nostro idolo; Napoli più forte dell’emergenza: 1-0 al Sassuolo, e Lobotka riscopre il gol.

Napoli, se Conte resta arriva un centrocampista internazionale a costo zeroIl Napoli guarda con grande attenzione al futuro del proprio centrocampo e mette nel mirino un nome di assoluto spessore internazionale: Leon Goretzka. Il ... dailynews24.it

Napoli in emergenza verso la Juve: Conte con gli uomini contatiForzAzzurri.net - Napoli in emergenza verso la Juve: Conte con gli uomini contati Il Napoli si avvicina alla sfida di domani contro la Juventus con l’organico ridotto ... forzazzurri.net

Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: le scelte per sfidare Conte - facebook.com facebook

Emergenza totale per #Conte: infermeria folta, come si presenta il #Napoli contro la #Juve x.com