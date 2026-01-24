Napoli Giovane a Milano per le visite | ufficialità vicina

Giovane, giovane attaccante, sta completando le visite mediche a Milano, segnando un passo importante verso il suo trasferimento al Napoli. L’operazione sembra ormai definita e in attesa dell’annuncio ufficiale. Si tratta di un nuovo innesto che potrebbe rafforzare la rosa della squadra azzurra per la stagione in corso.

Il Napoli è pronto ad abbracciare il suo nuovo attaccante. Questa mattina Giovane ha avviato l’iter delle visite mediche, ultimo passaggio prima dell’ufficialità del trasferimento in azzurro. Intorno alle 11:15 il giocatore si è presentato per i controlli di rito, mostrando subito entusiasmo: “Sono molto felice”, le sue prime parole. I test clinici sono in corso presso la clinica La Madonnina di Milano, scelta funzionale anche ai prossimi impegni della squadra, attesa a Torino per la sfida di campionato contro la Juventus. Conclusi gli esami, Giovane potrà procedere con la firma del contratto e l’annuncio ufficiale da parte del Napoli.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Giovane al Napoli: visite mediche a Milano, primo passo in azzurroGiovane Santana do Nascimento ha completato le visite mediche a Milano, segnando il primo passo ufficiale verso il trasferimento al Napoli.

Giovane Napoli: visite mediche per l’attaccante a Milano, inizia l’avventura del brasiliano in azzurro – VIDEOIl giovane attaccante proveniente dall’Hellas Verona ha svolto le visite mediche a Milano, segnando l’inizio della sua esperienza con il Napoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Tarihin En Tehlikeli Ailesi: Medici Hanedan - Tarihi Belgesel

Argomenti discussi: Napoli-Giovane, fissata la data delle visite mediche; Napoli-Giovane, le visite mediche saranno a Milano; ? Novità Giovane: visite mediche col Napoli a Milano. Le ultime; Napoli-Giovane, visite mediche domani a Milano.

Giovane sbarca a Napoli: ora visite mediche e firma, sarà in panchina con la JuveGiovane si prepara a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il talento brasiliano, acquistato dall' Hellas Verona, è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano intorno alle 11:15 di oggi, sabato ... corrieredellosport.it

VIDEO SKY - Napoli, visite mediche a Milano per Giovane: Sono contentoMILANO - Il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo attaccante: visite mediche in corso per Giovane, in arrivo dal Verona. Intorno alle 11:15 di sabato 24 gennaio, Giovane ha iniziato le visite m ... napolimagazine.com

ULTIM'ORA SKY - #Napoli, #Giovane è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche. "Sono molto contento". - facebook.com facebook

#Giovane- #Napoli: visite al via a #Milano! x.com