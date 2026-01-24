Napoli Giovane a Milano per le visite | c’è la Juve nel mirino | VIDEO CMIT

Un giovane attaccante brasiliano si trova a Milano per completare le visite mediche prima di unirsi alla squadra. Domani sarà a disposizione di Conte per il prossimo big match all’Allianz Stadium. La sua presenza potrebbe rappresentare un elemento importante in vista delle imminenti sfide, mentre l’attenzione si concentra sulla strategia e le prestazioni del team in questa fase della stagione.

L'attaccante brasiliano sta svolgendo le visite mediche: domani sarà a disposizione di Conte per il big match dell'Allianz Stadium. Ci siamo oramai per il trasferimento di Giovane al Napoli, con l'attaccante brasiliano che sta svolgendo le visite mediche a Milano. Sede alternativa per espletare l'iter medico per il classe 2003 proveniente dal Verona, vista la volontà (e la necessità) per Antonio Conte di averlo a disposizione per il big match di domani pomeriggio contro la Juventus. " Sono molto felice ", le parole telegrafiche di Giovane – riprese dall'inviato di Calciomercato.it – al momento dell'ingresso alla clinica 'La Madonnina' dì Milano per iniziare le visite mediche.

Giovane Napoli: visite mediche per l’attaccante a Milano, inizia l’avventura del brasiliano in azzurro – VIDEOIl giovane attaccante proveniente dall’Hellas Verona ha svolto le visite mediche a Milano, segnando l’inizio della sua esperienza con il Napoli.

Napoli, Giovane a Milano per le visite: ufficialità vicinaGiovane, giovane attaccante, sta completando le visite mediche a Milano, segnando un passo importante verso il suo trasferimento al Napoli.

