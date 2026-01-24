Napoli Gaia Energy-Terni Volley Academy 2-3 | dal baratro al tripudio L’incredibile vittoria dei rossoverdi

La partita tra Napoli Gaia Energy e Terni Volley Academy si è conclusa con una vittoria in rimonta per i rossoverdi, dopo una situazione critica nel quarto set. Un risultato che dimostra la tenacia e la determinazione della squadra ternana, capace di trasformare una situazione difficile in un successo meritato. Un episodio che sottolinea l’importanza della perseveranza nel volley e il valore del gruppo.

Un successo incredibile, insperato quanto meritato per Terni Volley Academy. I rossoverdi infatti si sono ritrovati ad un passo dal baratro, sul punteggio di 24-21 per il Napoli al quarto set. Una sequenza di battute di Ciupa ha ribaltato completamente la contesa, indirizzando la sfida al tie.

