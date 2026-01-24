Napoli altri guai | Neres pensa all' operazione Anguissa si ferma ancora

A Napoli, la situazione degli infortuni rimane complessa. Neres considera l’intervento al tendine della caviglia sinistra, mentre Anguissa si ferma ancora a causa di un problema alla schiena. Questi infortuni influenzano la rosa e le strategie della squadra, che dovrà attendere aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori e valutare le prossime scelte tecniche.

In quel limbo in cui bisogna riparare per riflettere, mentre il tendine della caviglia sinistra gli sporca i pensieri, David Neres sta decidendo cosa fare di sé e di quel dolorino che somiglia a un tormento: i due consulti, uno a Castel Volturno e un altro a Londra, gli hanno definitivamente chiarito le idee ma adesso è il momento della scelta, che sembra presa. La lesioncina - "sono cose inspiegabili, non è questione di campo, sono annate che nascono strane" (cit. Conte) - può essere trattata con terapia conservativa, e richiederebbe un mesetto e mezzo, mentre ce ne vorrebbero tre procedendo chirurgicamente: entrare in sala operatoria non è mai uno scherzo ma, almeno ora, sembra offrire garanzie più solide al fantasista brasiliano, che ci sta pensando e vorrebbe procedere, si vedrà poi se in Inghilterra o in Italia, perché qualche altra ora in assoluta meditazione può essere di conforto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juventus-Napoli: Anguissa non recupera. Per Neres intervento alla cavigliaNon potrà ancora tagliare il traguardo del pieno recupero. Frank Anguissa non sarà disponibile per il match di domani pomeriggio (inizio alle 18) allo Stadium contro la Juventus. Il centrocampista cam ... napoli.repubblica.it

