Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Nantes-Nizza, match valido per il diciannovesimo turno di Ligue 1. Una sfida importante nella lotta per la salvezza, con le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati da conoscere. Nantes, terzultimo in classifica, affronta il Nizza di Puel, quartultimo, in un incontro che potrebbe influire sullegerarchie della zona retrocessione.

Sfida salvezza valevole per il diciannovesimo turno di Ligue1 con il Nantes terzultimo impegnato in casa contro il Nizza di Puel attualmente quartultimo. I canarini di Kantari sono scivolati a -4 dalla salvezza dopo il KO interno contro il Paris FC, il sesto in trasferta e il decimo stagionale. Situazione sempre più complicata per una squadra che al terzo peggior attacco del torneo abbina una difesa che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nantes-Nizza (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Nantes-Nizza (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Nantes-Nizza, match valido per il diciannovesimo turno di Ligue 1.

Nantes-Nizza (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNantes e Nizza si affrontano domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 in una partita valida per il diciannovesimo turno di Ligue 1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.; Le partite di oggi: Juve-Napoli e Roma-Milan, è il giorno dei big match; Lasciatevi rapire dal mercato; Arsenal big d'Europa, lo United a caccia dell'impresa.

Nantes-Nizza in diretta streaming: dove vederla gratis e probabili formazioniAlla Beaujoire va in scena una sfida delicatissima tra due squadre in crisi di risultati. Il Nantes cerca una scossa per uscire dalla zona rossa e ritrovare solidità, mentre il Nizza vuole interromper ... msn.com

Pronostico Nantes vs Nizza – 25 Gennaio 2026La sfida tra Nantes e Nizza, valida per la Ligue 1, si giocherà il 25 Gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio de la Beaujoire. Si tratta di un confronto dal peso ... news-sports.it

Oggi 19/1/2026 a Nantes per l’ultimo dei 15 concerti in Francia - facebook.com facebook