Nantes-Nizza domenica 25 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Nantes-Nizza, match valido per il diciannovesimo turno di Ligue 1. La sfida mette di fronte due squadre impegnate nella zona bassa della classifica, con Nantes terzultimo e Nizza quartultimo. In questa analisi troverai formazioni, quote, pronostici e i convocati delle due squadre, per offrire un quadro completo di un incontro importante per la corsa salvezza.

Sfida salvezza valevole per il diciannovesimo turno di Ligue1 con il Nantes terzultimo impegnato in casa contro il Nizza di Puel attualmente quartultimo. I canarini di Kantari sono scivolati a -4 dalla salvezza dopo il KO interno contro il Paris FC, il sesto in trasferta e il decimo stagionale. Situazione sempre più complicata per una squadra che al terzo peggior attacco del torneo abbina una difesa che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Nantes-Nizza (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNantes e Nizza si affrontano domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 in una partita valida per il diciannovesimo turno di Ligue 1.

