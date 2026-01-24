Nanotecnologie contro il cancro | seminario UniBg con Silvia Giordani
Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 11, presso il Campus di Ingegneria dell’Università di Bergamo a Dalmine, si terrà un seminario dedicato alle applicazioni delle nanotecnologie nella medicina, con particolare attenzione alla lotta contro il cancro. L’evento, con relatrice Silvia Giordani, approfondirà le potenzialità di queste tecnologie emergenti nel campo oncologico, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento su un tema di crescente interesse scientifico.
L’APPUNTAMENTO. La nanotecnologia applicata alla medicina e alla lotta contro il cancro sarà protagonista lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 11 al Campus di Ingegneria dell’Università degli studi di Bergamo, a Dalmine. Nell’Aula B003 (via Marconi 5) si terrà il seminario con la professoressa Silvia Giordani, scienziata di rilievo internazionale nel campo dei nanomateriali biomedici. Il seminario, dal titolo «Dalle nanocipolle di carbonio alla terapia del cancro: nanotecnologia al servizio della medicina», approfondirà le più recenti ricerche sui Carbon Nano-Onions (CNOs), nanoparticelle sferiche multistrato in grado di veicolare in modo selettivo i farmaci verso le cellule tumorali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti discussi: Super cura dei tumori con le nanotecnologie: Un bisturi di luce contro le cellule malate; Tumori: cancro collo utero, tecnica innovativa per diagnosi precoce.
