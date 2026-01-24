Recentemente, alcuni quotidiani ugandesi hanno pubblicato una lettera aperta firmata da quattro parenti di Kizza Besigye, oppositore politico detenuto da novembre 2024 con l’accusa di tradimento. Questa comunicazione solleva interrogativi sulla situazione dei dissidenti in Uganda e sul rispetto dei diritti umani nel contesto politico attuale. Di seguito, un approfondimento sulla vicenda e sulle implicazioni per la democrazia nel paese.

Uganda Bobi Wine si dà alla macchia, Besigye privato di cure in prigione. L’Ue batte un colpo ma, alla fine, con l’Uganda è business as usual Uganda Bobi Wine si dà alla macchia, Besigye privato di cure in prigione. L’Ue batte un colpo ma, alla fine, con l’Uganda è business as usual Alcuni quotidiani ugandesi, ieri mattina, hanno diffuso una lettera aperta di quattro parenti stretti dell’oppositore Kizza Besigye, 69 anni, in carcere da novembre 2024 e accusato di tradimento. Rivolgendosi al presidente Yoweri Museveni, Edith, Anthony, Martha, Abraham e Olivia Byanyima, scrivendo «con il cuore pesante», lo hanno implorato di consentire «l’accesso a cure mediche indipendenti» per via del peggioramento delle condizioni di salute del loro congiunto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Museveni senza pietà: oppositori in fuga o abbandonati in cella

Leggi anche: Case isolate in provincia depredate senza pietà: due arrestati e due in fuga

Leggi anche: Bielorussia, repressione senza fine: oppositori perseguitati anche dopo il rilascio dal carcere

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Museveni senza pietà: oppositori in fuga o abbandonati in cella.

In Uganda Museveni si aggrappa al potereIl voto è un test della forza politica del presidente di 81 anni, che neanche questa volta è riuscito a designare un successore, e della sua capacità di evitare le violenze che hanno scosso paesi vici ... internazionale.it

"Una vittoria che segna una chiara rinascita del Movimento di resistenza nazionale in tutto il Paese": così Yoweri Museveni, presidente dell’Uganda dal 1986, ha descritto la vittoria per il suo settimo mandato alla guida del Paese, all’indomani dell’annuncio dei - facebook.com facebook