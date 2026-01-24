Multa a una persona disabile | Lì poteva sostare I vigili | errore di Cerbero

Recentemente, a Firenze, si è verificato un episodio riguardante una multa a una persona disabile con l'affermazione “Lì poteva sostare”. I vigili urbani hanno poi precisato che si è trattato di un errore da parte del sistema automatizzato, noto come Cerbero o Scout-speed, progettato per facilitare i controlli di sosta. Questo episodio evidenzia le potenzialità e i limiti degli strumenti tecnologici nel settore del controllo urbano.

Firenze, 24 gennaio 2026 – Lo Scout-speed – a queste latitudini ribattezzato Cerbero o più gergalmente lo spara-multe – ha il vantaggio di accelerare e agevolare non di poco il controllo della regolarità della sosta da parte dei vigili urbani. Ma quello che all’occhio umano difficilmente sfuggirebbe, ad esempio un contrassegno per invalidi su un parabrezza, a un apparecchio – seppur sofisticatissimo – può scappare. Treni, Italia divisa in due per lavori a Firenze il 24 e 25 gennaio. Alta velocità e regionali: la guida completa Cosa è accaduto. Ed ecco la storia di Sara che racconta la disavventura accaduta alla madre, settantancinquenne disabile, la cui auto regolarmente dotata di pass per persone con disabilità è stata sanzionata per divieto di sosta in piazza Frescobaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

