Movida al Vomero controlli a tappeto | che cosa è stato scoperto

Nella serata di ieri, sono stati effettuati controlli approfonditi nelle principali zone della movida del Vomero, tra cui San Martino, piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Giordano, via Falcone e Medaglie d’Oro. L'intervento ha avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e verificare il rispetto delle normative, coinvolgendo le forze dell’ordine per monitorare la situazione nel quartiere durante le ore serali.

Serata di controlli nel quartiere Vomero nelle principali aree della movida, da San Martino a piazza Vanvitelli, passando per via Scarlatti, via Giordano, via Falcone e Medaglie d’Oro.Nel corso delle operazioni sono state identificate 120 persone, 15 delle quali con precedenti, e controllati 32.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Catania, Movida Sicura: controlli a tappeto, interforze nel weekend Movida Sicura a Catania: controlli a tappeto interforze nel WeekendNel fine settimana di dicembre, Catania ha visto l’attuazione di controlli interforze nel centro storico, coordinati dalla Questura. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Ottaviano sotto controllo: sequestri di armi e droga; Zone rosse a Napoli, sì della Prefettura, riflettori puntati sulla movida: 'Più controlli in cinque aree'; Parete, controlli in un cantiere: ponteggio irregolare, scattano sanzioni per oltre 5mila euro; Napoli: rider indisciplinati, guidano sui marciapiedi e contromano. Napoli, maxi operazioni di controllo movida al Vomero: 3 mila euro di sanzioniIl personale della polizia di stato, con il supporto dei militari della guardia di finanza, di personale della polizia locale e dell’ASL Napoli ... msn.com Movida al Vomero sotto la lente d'ingrandimento: raffica di controlliNella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti a intensificare il controllo del territorio nelle aree della movida, personale della Polizia di Stato, con il ... napolitoday.it Controlli nei luoghi della #movida al #Vomero: il bilancio | https://shorturl.at/S8mxq - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.