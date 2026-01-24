Motta Lazio la Juventus incassa il 50% dalla futura rivendita | ecco quanti soldi guadagna la società bianconera

La Juventus beneficia di una percentuale del 50% sulla futura rivendita del cartellino di un giocatore trasferito a Motta Lazio. Questa clausola permette alla società bianconera di ottenere entrate future in caso di vendita del calciatore. Ecco un’analisi dettagliata di come questa disposizione influisce sui guadagni della Juventus e quale sia l’ammontare potenziale di incasso previsto.

Motta Lazio, la Juventus incassa il 50% dalla futura rivendita della Reggiana: ecco quanti soldi guadagna la società bianconera. La Juventus raccoglie i frutti del lavoro svolto con il proprio vivaio, dimostrando come la valorizzazione dei talenti possa generare risorse preziose anche a distanza. Una notizia di mercato riguardante la Lazio porta infatti benefici immediati al bilancio della Continassa. I biancocelesti, prima di dare l’ok al trasferimento di Christos Mandas al Bournemouth, hanno bloccato il sostituto: si tratta di Edoardo Motta, portiere classe 2005 della Reggiana. I capitolini lo hanno individuato come vice ideale di Ivan Provedel, assicurandosi un prospetto che in questa prima parte di campionato di Serie B è stato uno dei migliori giovani per rendimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Motta Lazio, ci guadagna anche la Juventus: ecco quanto incassano i bianconeri dell’affare legato al portiere. Le cifreL’accordo tra Motta Lazio e la Juventus coinvolge anche i bianconeri, che potrebbero beneficiare economicamente dalla trattativa relativa al portiere.

