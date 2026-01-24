Motivi dell’esclusione da analizzare

L’assenza di una decisione definitiva sull’organizzazione dei Campionati nazionali sbandieratori di luglio ha generato delusione tra gli appassionati e le comunità locali di Faenza. La questione dell’esclusione richiede un’attenta analisi delle motivazioni che hanno portato a questa situazione, al fine di comprendere le cause e valutare eventuali soluzioni. In questo articolo, approfondiremo i principali elementi alla base di questa decisione e le implicazioni per il futuro dell’evento.

La fumata nera riguardo l’organizzazione dei Campionati nazionali sbandieratori a luglio ha lasciato un po’ di rammarico nel mondo dei rioni faentini. I Campionati, nuovo format che sostituisce la vecchia ‘Tenzone Aurea’, la ‘Tenzone Argentea’ e la ‘Tenzone Bronzea’, è stato assegnato alla città pugliese di Oria, nel Brindisino, con una proposta giudicata di 5 punti superiore alla candidatura presentata dall’ Associazione Gruppo Sbandieratori e Musici del Niballo di Faenza. "C’è un po’ di rammarico – dichiara Maurizio Bertoni, rappresentante dell’associazione degli sbandieratori faentini – perché lo scorso anno, quando Faenza ha ospitato, la Tenzone Argentea c’è stata una buona organizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

