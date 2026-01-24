Morto precipitato dal quarto piano in centro a Milano è giallo | probabile omicidio

Nella zona di via Nerino 8 a Milano, un uomo romeno di 54 anni è deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano di un appartamento, utilizzato come bed and breakfast. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio, è attualmente al centro di indagini che valutano la possibilità di un omicidio. La dinamica e i dettagli sono ancora in fase di verifica.

Il giallo in centro, in via Nerino. L'uomo è precipitato da un b&b, prenotato da un altro. Vista almeno una persona scappare dopo il fatto È giallo in via Nerino 8 a Milano, zona via Torino: un uomo romeno di 54 anni, incensurato, è morto, precipitato da un appartamento al quarto piano, affittato come b&b alle sei e mezza di pomeriggio di venerdì 23 gennaio. La custode dell'edificio ha notato, subito dopo, un altro uomo allontanarsi rapidamente dal luogo dopo avere scambiato veloci parole con lei. La polizia, intervenuta per i rilievi, ritiene però probabile che a scappare siano stati più d'uno e, al momento, non escludono che la vittima fosse già morta prima di cadere.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Morte nel bed&breakfast in centro. Il volo dal quarto piano l’uomo in fuga, l’ipotesi di omicidioNel cuore della città, si indaga sulla morte di un uomo romeno di 54 anni, avvenuta ieri alle 18 in un bed&breakfast.

