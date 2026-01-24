morto nazzareno canuti ex calciatore di inter e milan dallo scudetto nerazzurro alla serie b con i rossoneri

È scomparso Nazzareno Canuti, ex calciatore di Inter e Milan, all'età di 70 anni. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ha rappresentato anche il Milan, contribuendo alla vittoria dello Scudetto con l'Inter e giocando in Serie B con i rossoneri. La sua carriera, caratterizzata da passione e dedizione, lascia un ricordo importante nel calcio italiano.

Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter e Milan, è morto improvvisamente a 70 anni. Il mondo del calcio piange dunque l’ex calciatore che vinse uno Scudetto con i nerazzurri e che giocò in Serie B con i rossoneri. “Ha sempre onorato la maglia con orgoglio, dedizione e spirito di sacrificio”, si legge in una nota di cordoglio dell’Inter. Canuti ha giocato anche con Genoa, Catania e Solbiatese. Addio a Nazzareno Canuti, ex calciatore di Inter e Milan Scudetto con l'Inter e Serie B col Milan Il messaggio dell'Inter per Canuti Addio a Nazzareno Canuti, ex calciatore di Inter e Milan Il mondo del calcio è in lutto: Nazzareno Canuti è morto a soli 70 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

