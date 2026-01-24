Morto mentre giocava a calcetto | disposta l' autopsia su Giampiero Garrido

È stata disposta l’autopsia su Giampiero Garrido, il trentenne deceduto giovedì sera durante una partita di calcetto nel quartiere di Sestri Ponente, a Genova. Originariamente non prevista, la verifica sarà eseguita per chiarire le cause del decesso. La notizia sottolinea l’importanza di approfondire le circostanze di un evento improvviso e inatteso.

Contrariamente a quanto predisposto in un primo momento, sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Giampiero Garrido, il trentenne morto giovedì sera mentre giocava a calcetto sul campo ex Corderia di via Sparta, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.Malore fatale mentre gioca a calcetto, morto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Morto a 15 anni mentre giocava a calcetto alla Vigilia di Natale: indagato medico sportivo a PordenoneUn ragazzo di 15 anni è deceduto durante una partita di calcetto la sera della Vigilia di Natale a Pordenone. Leggi anche: Gerardo Adesso, 51 anni, morto mentre lavorava nei boschi: disposta l’autopsia. Lutto nel Salernitano Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Muore a 30 anni per un malore mentre gioca a calcio con gli amici: nessuna autopsia; Malore fatale mentre gioca a calcetto, morto 30enne: chi era Giampiero Garrido; Paul Nana Ampong, l'ultima partita: Eri il più forte. Due malori al funerale del 15enne morto mentre giocava a calcetto con gli amici; Tragedia a Sestri Ponente: trentenne si accascia e muore mentre gioca a calcetto. Morto mentre giocava a calcetto: disposta l'autopsia su Giampiero GarridoLa tragedia giovedì sera, sembra che il giovane soffrisse di problemi cardiaci, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro ... genovatoday.it Malore fatale mentre gioca a calcetto, morto 30enneStava giocando a calcetto con il fratello e gli amici di sempre, poi si è accasciato a terra: il malore e la tragedia ... genovatoday.it L'ultima partita di Paul: «Eri il più forte». Due malori al funerale del 15enne morto mentre giocava a calcetto con gli amici - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.