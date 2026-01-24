Morto mentre giocava a calcetto | disposta l' autopsia su Giampiero Garrido

È stata disposta l’autopsia su Giampiero Garrido, il trentenne deceduto giovedì sera durante una partita di calcetto nel quartiere di Sestri Ponente, a Genova. Originariamente non prevista, la verifica sarà eseguita per chiarire le cause del decesso. La notizia sottolinea l’importanza di approfondire le circostanze di un evento improvviso e inatteso.

Contrariamente a quanto predisposto in un primo momento, sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Giampiero Garrido, il trentenne morto giovedì sera mentre giocava a calcetto sul campo ex Corderia di via Sparta, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.Malore fatale mentre gioca a calcetto, morto.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

