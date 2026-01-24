morto a torre cajetani lo studente modello 15enne francesco latini corpo trovato in un dirupo dai familiari

A Torre Cajetani è stato rinvenuto il corpo di Francesco Latini, 15 anni, studente dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi. La vittima è deceduta in seguito a un incidente causato dalla rottura dei freni della bicicletta, avvenuto in un dirupo. La famiglia e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Tragedia a Torre Cajetani, vicino a Fiuggi: Francesco Latini, studente di 15 anni, è stato trovato morto in un dirupo nella serata di venerdì 23 gennaio. Accanto al corpo senza vita è stata rinvenuta la bicicletta con cui il giovane era uscito di casa nel pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo ha perso la vita un incidente mortale causato dalla rottura dei freni del mezzo a due ruote su cui stava viaggiando. Torre Cajetani, morto il 15enne Francesco Latini: il corpo trovato in un dirupo La scoperta del cadavere nello strapiombo e la dinamica dell'incidente Il punto sulle indagini: escluse responsabilità di terze persone Torre Cajetani, morto il 15enne Francesco Latini: il corpo trovato in un dirupo Francesco Latini, 15enne descritto come uno studente modello del primo anno dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi, abitava con i genitori a Torre Cajetani, comune nel nord della Ciociaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

