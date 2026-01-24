Morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno | i motivi del gesto in una lettera per l'altro figlio

Da fanpage.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati trovati i genitori di Claudio Carlomagno morti per impiccagione ad Anguillara. Accanto ai corpi è stata rinvenuta una lettera indirizzata all’altro figlio, che potrebbe fornire elementi sulle motivazioni del gesto. La vicenda desta grande attenzione e sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Trovata una lettera vicino ai corpi dei genitori di Carlomagno, trovati morti questa sera ad Anguillara: è indirizzata all'altro figlio. La procura dispone l'autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Femminicidio di Federica Torzullo, trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vita. Trovata una lettera per l'altro figlioA Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria, sono stati trovati deceduti, impiccati nella loro abitazione.

Anguillara, si sono impiccati i genitori di Carlomagno. Biglietto d'addio all'altro figlioA Anguillara, sono stati rinvenuti i genitori di Claudio Agostino Carlomagno, morto in circostanze tragiche.

