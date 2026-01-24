Morte di Stefano Coen fissati i funerali dell' ex campione dei Dolphins Ancona

Sono stati definiti i funerali di Stefano Coen, ex campione dei Dolphins Ancona, scomparso lunedì mattina davanti alla sua azienda di lavoro. La città di Ancona si prepara a salutare un uomo conosciuto e stimato, con un momento di commiato programmato per rispettare la sua memoria.

ANCONA – Sono finalmente stati fissati i funerali di Stefano Coen, l’anconetano di 55 anni venuto a mancare lunedì mattina davanti alla ditta per cui lavorava da anni. Dunque la camera ardente sarà visitabile da domani mattina, domenica 25 gennaio 2026, dalle 8,30 alle 17 all’ospedale di Torrette. Le esequie avranno invece luogo lunedì 26 gennaio 2026 alle 15 nella Chiesa di Maria Santissima Madre di Dio, sempre a Torrette. Infine ieri sera, venerdì 23 gennaio, è stata svolta l’autopsia sul corpo dell’ex uomo di linea dei Dolphins Ancona. Attestati di stima e messaggi di cordoglio sono giunti da centinaia di avversari incontrati lungo la sua lunga carriera: da Roma a Milano, da Bolzano a Bologna.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Dolphins Ancona in lutto per la scomparsa di Stefano Coen, il gigante dal cuore buonoI Dolphins Ancona piangono la perdita di Stefano Coen, ex giocatore della squadra di football americano, scomparso improvvisamente questa mattina, lunedì 19 gennaio 2026.

Fiamma olimpica ad Ancona, i Dolphins Ancona: "Nel 2026 ci sarà bisogno di impegno e dedizione"Il 3 gennaio, i GLS Dolphins Ancona hanno celebrato l’inizio del 2026 con un convivio che ha coinvolto oltre 200 persone, tra tesserati e familiari.

