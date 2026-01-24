Moretti scarcerato l' Italia richiama l' ambasciatore | Offesa alle vittime

Dopo la scarcerazione di Moretti, l’Italia ha richiamato l’ambasciatore, definendo l’evento

La scarcerazione dietro cauzione del titolare del locale Le Constellation di Crans-Montana teatro della "strage dei ragazzi" a Capodanno è "una grave offesa e una ulteriore ferita" alle famiglie delle vittime e a chi è sopravvissuto alla tragedia. Per questo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani "hanno dato istruzione all'ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del governo e dell'Italia", si legge in una nota di Palazzo Chigi, "di fronte alla decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il proprietario del club Le Constellation, Jacques Moretti, ha versato una cauzione di 200 mila franchi svizzeri. Grazie al pagamento è stato scarcerato.