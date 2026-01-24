moretti a piede libero un amico anonimo ha pagato la cauzione da 215mila euro

Jacques Moretti è stato rilasciato dopo 14 giorni di detenzione, grazie al pagamento di una cauzione di 215.000 euro. L'importo è stato versato da un amico anonimo, il cui ruolo e identità restano sconosciuti. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione pubblica e giudiziaria, mentre si attendono sviluppi sulle accuse e le indagini in corso.

Jacques Moretti esce dal carcere dopo 14 giorni con una cauzione da 215mila euro, pagata da un amico di cui non si conosce l'identità. Avrà l'obbligo di non lasciare la Svizzera, di consegnare i propri documenti e di presentarsi ogni giorno in una stazione di polizia. Non dovrà indossare il braccialetto elettronico, come aveva chiesto invece la Procura di Sion. È lo scenario che gli avvocati delle famiglie delle vittime hanno provato fino all'ultimo a scongiurare, segnalando ai pm oltre al rischio di fuga, anche quello di "collusione" e di inquinamento probatorio, visto che i coniugi avevano oscurato i social del locale subito dopo l'incendio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

