Montesano a Maschio Selvaggio | Lasciare Fantastico è stato un errore

Enrico Montesano è intervenuto a “Maschio Selvaggio” su Rai Radio 2, ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Durante l’intervista, l’attore ha commentato il suo passaggio da “Fantastico”, affermando che lasciare il programma è stato un errore. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sua carriera e sul suo rapporto con la televisione.

Enrico Montesano è stato ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a “Maschio Selvaggio” su Rai Radio 2. Nel corso della puntata, l'attore romano si è raccontato con l'ironia che lo contraddistingue, alternando riflessioni sul tempo che passa, ricordi di cinema e teatro, considerazioni sulla comicità e un passaggio personale sull'esperienza televisiva. Parlando del rapporto con il tempo, Montesano ha descritto la doppia natura del suo scorrere: ‘'Da una parte aiuta il tempo che passa, perché sublima certe cose, smussa certe asperità, ma da un'altra parte tu dici “La vecchiaia è bella, peccato che duri poco”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Enrico Montesano a Maschio Selvaggio: “Con Proietti nessuna rivalità” e su Zalone: “Bravo ma non ho visto i film”Enrico Montesano ha partecipato a Maschio Selvaggio, affrontando temi come il rapporto con Gigi Proietti, sottolineando l'assenza di rivalità tra loro.

