Montemaggi FdI | Savignano cresce ma verso dove?

Il recente aumento della popolazione a Savignano sul Rubicone, con oltre 18.000 abitanti, rappresenta un dato significativo per il territorio. Tuttavia, questa crescita solleva anche domande sul futuro e sulla direzione che la città intende prendere. È importante analizzare le ragioni di questo incremento e valutare quali strategie adotterà l’amministrazione per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

"Il Sindaco esulta: Savignano sul Rubicone ha superato i 18.000 abitanti. Un traguardo, ci viene detto. Un segnale di vitalità. Ma la domanda vera, quella che un'amministrazione seria dovrebbe porsi e porre ai cittadini è un'altra: crescere come, e soprattutto con quali servizi?" A domandarselo è Kitty Montemaggi, consigliera comunale di Savignano e rappresentante di Fratelli d'Italia, ha commentato la situazione politica e le recenti polemiche nel comune.

