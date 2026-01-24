Giovedì sera, nel b&b Eden di Agordo, un episodio di fuga di gas ha causato momenti di preoccupazione. Un ragazzino, accorgendosi della presenza di monossido, ha prontamente avvisato la mamma e la sorella, contribuendo a mettere in sicurezza la famiglia. La struttura, chiusa durante l’inverno, non ospitava clienti al momento dell’incidente. Un intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, sottolineando l’importanza della sensibilità verso i segnali di pericolo.

AGORDO (BELLUNO) - Attimi di panico giovedì sera nel b&b Eden in via Pragrande ad Agordo per una fuga di gas: non c’erano ospiti, d’inverno la struttura è chiusa. All’interno si trovava la titolare Clotilde con i suoi figli, una ragazza di 18 anni e un minorenne. Proprio lui, quando si è accorto che il monossido aveva provocato un malore nella mamma e che anche la sorella non stava bene, ha chiamato il 118. Erano da poco passate le 21. La centrale del Suem ha subito inviato sul posto due ambulanze dal vicino ospedale di Agordo. Mamma e figli sono stati portati al pronto soccorso, la più grave è apparsa la madre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Monossido nel b&b, ragazzino salva mamma e sorella accorgendosi della fuga di gas

