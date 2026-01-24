Molesta un 12enne a bordo di un autobus arrestato 58enne a Milano

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Milano per aver molestato un ragazzo di 12 anni a bordo di un autobus Atm della linea 56. L’episodio si è verificato all’interno del veicolo, e le autorità hanno prontamente intervenuto. L’arresto segue le indagini avviate per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare le vittime di comportamenti illeciti sui mezzi pubblici.

Un uomo di 58 anni è stato arrestato per molestie sessuali ai danni di un 12enne. L'aggressione si è verificata su un autobus Atm della linea 56 a Milano. Molesta un 12enne a bordo di un autobus a Milano, 58enne arrestato dai carabinieri Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano per aver molestato un 12enne a bordo di un autobus della linea 56. Un ragazzo di appena 12 anni è stato vittima di molestie sessuali mentre viaggiava su un autobus Atm (l'Azienda Trasporti Milanesi) della linea 56. Il giovane è riuscito a sottrarsi all'aggressore e a ...

