Molesta un 12enne a bordo di un autobus a Milano 58enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano per aver molestato un 12enne a bordo di un autobus della linea 56. L'intervento delle forze dell’ordine è avvenuto prontamente, garantendo la sicurezza del ragazzo. L’episodio evidenzia l’importanza di segnalare comportamenti inappropriati per tutelare i minori e mantenere un ambiente pubblico sicuro.

Un uomo di 58 anni è stato arrestato per molestie sessuali ai danni di un 12enne. L'aggressione si è verificata su un autobus Atm della linea 56 a Milano. Molesta un 12enne a bordo di un autobus a Milano, 58enne arrestato dai carabinieriUn ragazzo di appena 12 anni è stato vittima di molestie sessuali mentre viaggiava su un autobus Atm (l'Azienda Trasporti Milanesi) della linea 56. Il giovane è riuscito a sottrarsi all'aggressore e a ...

