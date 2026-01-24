Modena-Palermo 0-0 le pagelle | Ranocchia dà qualità Pierozzi poco incisivo

La partita tra Modena e Palermo si è conclusa con un pareggio 0-0, risultato che lascia entrambi i team con pochi punti in classifica. Ranocchia si distingue per la qualità mostrata in campo, mentre Pierozzi ha avuto un rendimento meno incisivo. Per il Palermo, la posizione in classifica si aggrava, con la distanza dalla promozione diretta che si amplia a sei punti, complicando le prospettive di avanzata.

Un punto dalla trasferta di Modena, al termine di una gara contratta ed equilibrata. I risultati delle altre, però, non favoriscono il Palermo che si ritrova adesso a sei lunghezze dalla promozione diretta (la seconda posizione occupata dal Venezia). Ranocchia conferma il trend positivo, Bani.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: Palumbo e Ranocchia deludono, serata difficile per Pierozzi Leggi anche: Palermo-Padova 1-0, le pagelle: Ranocchia dà qualità, Palumbo in costante crescita Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Modena-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi lancia Gomes in mediana e avanza Segre sulla trequarti; Modena-Palermo: info settore ospiti; Modena-Palermo, i precedenti: al Braglia prevalgono i gialloblù, ma non vincono dal 2002. Bilancio in equilibrio tra i gialli e l'arbitro Dionisi; Segre in gol dopo 11: al Palermo basta con lo Spezia. Il Modena torna a vincere. Palermo, gol annullato e rabbia: a Modena finisce 0-0Il Palermo torna da Modena con un punto e tanta amarezza. Al Braglia finisce 0-0, al termine di una gara intensa e combattuta, ma ai rosanero resta soprattutto la rabbia per il gol annullato nel ... ilovepalermocalcio.com Modena-Palermo 0-0, le pagelle del matchModena-Palermo, le pagelle dei rosanero dopo il pareggio per 0-0 al Braglia nel match valido per la 21^ giornata del campionato di Serie B ... ilovepalermocalcio.com Alle 17:15 il Palermo scenderà in campo contro il Modena Questi gli 11 scelti da mister Inzaghi per l'inizio del match Segui la diretta testuale della partita sul nostro sito: link al primo commento - facebook.com facebook Modena-Palermo, la lista dei convocati di Inzaghi: out Veroli x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.