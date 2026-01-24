Mo | Procaccini università restino luoghi libertà e confronto'

Le recenti tensioni all'Università di Bergamo, con minacce e richiami alla violenza, rappresentano episodi gravi e inaccettabili. È fondamentale riaffermare che università e istituzioni accademiche devono restare spazi di libertà, confronto e dialogo civile. Condanniamo ogni forma di violenza e sottolineiamo l'importanza di tutelare un ambiente di studio aperto, rispettoso e democratico.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Le minacce e i richiami alla violenza emersi durante la contestazione all'Università di Bergamo sono gravi e inaccettabili e vanno condannati senza ambiguità. Esprimo solidarietà all'europarlamentare Giorgio Gori per quanto accaduto. Mi è capitato spesso di trovarmi in disaccordo con lui, ma ne ho sempre apprezzato la correttezza e la disponibilità al dialogo". Lo afferma Nicola Procaccini co-capogruppo dell'ECr al Parlamento europeo. "Preoccupa sempre più -aggiunge- a degenerazione di una parte del movimento pro-Pal, che alimenta fanatismo politico e incitazioni alla violenza e che parte della sinistra continua ad accarezzare e non condannare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: Lupi, 'grave che in università odio sostituisca confronto'L’articolo evidenzia l’importanza del confronto e del rispetto nel dibattito pubblico, sottolineando come l’uso delle armi, specialmente in periodi di tensione, rappresenti un atto irresponsabile.

