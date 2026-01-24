Mo | Lupi ' grave che in università odio sostituisca confronto'

L’articolo evidenzia l’importanza del confronto e del rispetto nel dibattito pubblico, sottolineando come l’uso delle armi, specialmente in periodi di tensione, rappresenti un atto irresponsabile. La solidarietà espressa a Giorgio Gori riflette la necessità di promuovere dialogo e moderazione, evitando discorsi che possano alimentare la violenza. È fondamentale mantenere un confronto civile e costruttivo per tutelare la coesione sociale.

(Adnkronos) - “Esprimo la massima solidarietà, mia e di tutto Noi moderati, a Giorgio Gori. Inneggiare all'uso delle armi, soprattutto in un momento così carico di tensioni, non è solo gravemente irresponsabile ma è un'incitazione a commettere atti di violenza che non può essere accettata. Ancor più grave, è il fatto che questo avvenga in una sede di confronto e scambio di idee, come l'università, perché sostituisce l'odio al confronto. E certamente, non è così che faranno il bene della causa palestinese”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mo: Lupi, 'gravissimo e inaccettabile impedire lavoro cronista'Il giornalismo svolge un ruolo fondamentale nella società, garantendo informazione e tutela della libertà di espressione.

