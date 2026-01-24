Mo | Idf ' coprifuoco a Ramallah dopo sparatoria'

Le forze di difesa israeliane hanno imposto il coprifuoco a Ramallah, in Cisgiordania, dopo una sparatoria nel villaggio di Ein Qiniya. L'intervento segue le segnalazioni di colpi d'arma da fuoco e rappresenta un intervento di sicurezza nella zona. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Ramallah, 24 gen. (Adnkronos) - Le forze di difesa israeliane hanno imposto il coprifuoco a Ramallah e hanno avviato un'indagine a seguito di segnalazioni di colpi d'arma da fuoco provenienti dal villaggio di Ein Qiniya, nel nord della Cisgiordania. Lo ha annunciato un portavoce delle Idf, che ha precisato che non ci sono state vittime nella sparatoria

**Mo: media, 'Abbas ricoverato d'urgenza in ospedale a Ramallah'**Il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, di 90 anni, è stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Ramallah.

Mo: media, 'Abbas ricoverato d'urgenza in ospedale a Ramallah' (2)Mahmoud Abbas, leader dell’Autorità Nazionale Palestinese, è stato ricoverato all’ospedale Istishari di Ramallah per controlli medici di routine.

