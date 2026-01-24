Mo | Gori ' grazie per la solidarietà ma su sionismo serve chiarezza anche da Pd e sinistra'

Il recente episodio all'università di Bergamo ha suscitato molte reazioni e richieste di chiarezza, anche da parte di figure politiche come Gori. La solidarietà espressa testimonia la sensibilità su temi delicati come il sionismo, che richiedono un confronto trasparente e rispettoso. È importante che anche le forze di sinistra e il Pd si esprimano con chiarezza, contribuendo a un dialogo costruttivo e pacato.

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno manifestato la loro solidarietà per quanto è accaduto ieri pomeriggio all'università di Bergamo, ennesima conferma di un clima non bello. Vi è però un punto politico su cui credo sia utile soffermarsi". Lo scrive sui social Giorgio Gori. "I giovani contestatori ce l'avevano con me - hanno spiegato - perché riconosciuto come "sionista". Le mie colpe: essere vicino all'associazione "Sinistra per Israele - Due popoli due Stati" e aver difeso Lele Fiano - a sua volta contestato a Bergamo - quando anche i Giovani Democratici avevano sostenuto che "la sinistra non può dialogare con i 'sionisti moderati'", ma "deve dialogare con gli antifascisti e gli antisionisti"", prosegue l'eurodeputato del Pd.

