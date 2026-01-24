Recenti riprese hanno catturato un velivolo triangolare sorvolare l’Area 51, alimentando il dibattito sulla presenza di oggetti non identificati nella zona. L’episodio, condiviso sui social, riporta l’attenzione sull’area militare e sulle teorie riguardanti possibili incontri con veicoli extraterrestri. Sebbene il mistero rimanga, l’evento rappresenta un interessante spunto di riflessione sulle attività e sui segreti di questa base nota per il suo alone di mistero.

Sui social si torna a parlare della famosa, e ancora misteriosa, Area 51. Un video girato alcuni giorni fa mostra infatti un curioso velivolo triangolare che sorvola la base, cosa che ha riacceso l'attenzione sull'argomento UFO e stuzzicato la fantasia di molti. A realizzare il video è stato il documentarista Anders Otteson, conosciuto proprio per le sue spedizioni nel Nevada, dove si trova la celebre base. Otteson, proprietario del canale YouTube Uncanny Expeditions, ha effettuato delle riprese notturne nel deserto americano, riuscendo a immortalare qualcosa di davvero misterioso. Nel filmato si legge che sono le tre del mattino del 14 gennaio, ed è possibile vedere un curioso oggetto volante spostarsi nel cielo notturno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mistero nei cieli sopra l'Area 51: avvistato uno strano velivolo triangolare

Boato e bagliore nei cieli, mistero in Puglia: i video del fenomeno, ipotesi bolideLo scorso 10 gennaio, nel tardo pomeriggio, in Puglia si è verificato un insolito fenomeno nel cielo, documentato da diverse telecamere di sorveglianza e segnalato da residenti.

Paura nei cieli: “Due aerei uno contro l’altro”. Panico veroDurante un volo a lungo raggio, a circa diecimila metri di altezza, si è verificato un incidente che ha scatenato il panico tra i passeggeri.

