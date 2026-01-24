Missiroli | Col ritiro delle mie dimissioni ho ribadito di continuare a servire la comunità

Il ritiro delle dimissioni del Sindaco di Cervia sottolinea il suo impegno nel proseguire il servizio alla comunità. Con questa scelta, ha voluto evidenziare la volontà di affrontare le sfide del momento con serietà, dedizione e responsabilità, mantenendo un atteggiamento di attenzione e cura verso i cittadini e il territorio.

Il sindaco di Cervia al centro della bufera politica: "Ho voluto affermare con chiarezza la mia totale estraneità ai fatti contestati, per non lasciare alcun dubbio sulla mia condotta" "Con il ritiro delle mie dimissioni, non ho semplicemente scelto di restare Sindaco di Cervia: ho ribadito con forza la mia volontà di continuare a servire la comunità con serietà, dedizione, passione e senso di responsabilità, anche in un momento complesso". E' con un post sulla sua pagina di Facebool che Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti alla moglie, motiva la sua decisione che ha scatenato una bufera politica.

“Perché ho ritirato le dimissioni da sindaco di Cervia”: il discorso di Mattia Missiroli in ComuneIl sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato di aver ritirato le dimissioni, spiegando che la sua decisione si basa su un percorso di coerenza personale.

Argomenti discussi: Cervia, il sindaco Missiroli e il ritiro delle dimissioni: È la cosa giusta per la città VIDEO; Cervia. Mattia Missiroli ritira le dimissioni da sindaco. Lo faccio per la città: c’è bisogno di stabilità e programmazione; Cervia, il Sindaco Mattia Missiroli ritira le dimissioni: Su di me gogna mediatica; Missiroli ritira le dimissioni, il Pd lo sfiducia: per giorni il partito ha sbandato. Poi anche la fronda si è arresa.

Cervia, Missiroli torna a parlare sui social dopo il ritiro delle dimissioniIeri, con il ritiro delle mie dimissioni, non ho semplicemente scelto di restare Sindaco di Cervia: ho ribadito con forza la mia volontà di continuare a servire la comunità con serietà, dedizione, pa ... ravennawebtv.it

Terremoto a Cervia. Dopo il ritiro delle dimissioni di Missiroli, si dimettono tutti i consiglieri e gli assessoriAssessori e consiglieri comunali prendono le distanze dal sindaco Mattia Missiroli. La decisione di ritirare le dimissioni da parte del primo cittadino ha creato un terremoto all’interno dell’amminist ... ravennawebtv.it

A Cervia i consiglieri comunali di maggioranza si stanno dimettendo in modo che questa sera Mattia Missiroli non avrà più una maggioranza su cui contare e quindi non sarà possibile nemmeno convocare il Consiglio comunale per il ritiro formale delle dimissi - facebook.com facebook

Cervia, il sindaco Missiroli e il ritiro delle dimissioni: “È la cosa giusta per la città” VIDEO x.com