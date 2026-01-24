misanese perseguita la ex raffica di minacce su tiktok

Un episodio di minacce su TikTok ha coinvolto una donna di Misanese, portando a una situazione di crescente tensione. La diffusione di video offensivi e intimidatori ha trasformato una vicenda privata in un problema pubblico. Si tratta di un esempio di come i social media possano influenzare e complicare situazioni personali, richiedendo attenzione e intervento adeguato.

La storia comincia sui social, attraverso dei video diffusi su TikTok, trasformandosi rapidamente in un vero e proprio incubo. È lì che, secondo l’accusa, avrebbe preso forma una persecuzione continua e asfissiante, messa in atto da un 60enne di Misano nei confronti dell’ex compagna, dopo che quest’ultima aveva deciso di rompere definitivamente ogni rapporto con lui. Ora la vicenda è arrivata a un passaggio chiave: la Procura di Rimini (pm Luca Bertuzzi) ha chiesto il rinvio a giudizio per l’indagato, difeso dall’avvocato Antonio Pelusi. Questo l’esito dell’indagine condotta dai militari dell’Arma dopo le denunce presentate dalla donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

