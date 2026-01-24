Minnesota governor says federal agents involved in shooting in Minneapolis

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha confermato che agenti federali sono stati coinvolti in un episodio di sparatoria a Minneapolis. La notizia ha suscitato attenzione sulle attività delle forze dell'ordine nella città. Restano aperti i dettagli sull'incidente, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali.

"I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning," Walz wrote on social media platform X. "This is sickening. The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now." Minneapolis officials said they were looking into reports that a man had been shot in south Minneapolis. "We ask the public to remain calm and avoid the immediate area," a post by the City of Minneapolis read. "Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo un'altra orribile sparatoria da parte degli agenti federali questa mattina", ha scritto Walz sulla piattaforma di social media X.

