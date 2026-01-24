Minneapolis uomo ucciso dagli agenti dell' Ice Il sindaco | State dalla parte dell' America

A Minneapolis, un uomo di 51 anni è stato ucciso dagli agenti dell'ICE durante un'operazione. La sparatoria si è verificata nel contesto delle proteste in risposta all'uccisione di Renée Good, avvenuta il 7 gennaio. Il sindaco ha commentato la vicenda invitando a mantenere la calma e a rispettare le istituzioni. La vicenda evidenzia le tensioni legate alle attività delle forze dell’ordine e ai dibattiti sull’immigrazione negli Stati Uniti.

A Minneapolis agenti federali dell'immigrazione hanno sparato a un uomo di 51 anni, uccidendolo. La sparatoria è avvenuta nel contesto delle proteste quotidiane diffuse nelle Twin Cities dopo l'uccisione, il 7 gennaio, della 37enne Renée Good, colpita da un agente dell'Immigration and Customs Enforcement che le ha sparato mentre era alla guida di un fuoristrada. Dopo la sparatoria di oggi una folla inferocita si è radunata e ha urlato parolacce agli agenti federali, definendoli "codardi" e intimando loro di tornare a casa. Un agente ha risposto beffardamente mentre si allontanava, dicendo loro: "Boo hoo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un bambino di cinque anni arrestato dagli agenti dell’Ice a MinneapolisIl 22 gennaio, a Minneapolis, un bambino di cinque anni è stato arrestato durante un'operazione condotta dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Gli agenti dell’ICE hanno ucciso un’altra persona a MinneapolisGli agenti dell’ICE sono coinvolti in un nuovo episodio di violenza a Minneapolis, dove un'altra persona ha perso la vita.

