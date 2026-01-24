Minneapolis Trump condivide la foto della pistola e difende l’Ice | Lasciateli fare il loro lavoro

Il presidente Donald Trump ha commentato la vicenda di Minneapolis, condividendo su Truth una foto della pistola ritenuta appartenere all’uomo ucciso dagli agenti dell’ICE. Nel suo intervento, Trump ha difeso le azioni delle forze dell’ordine, affermando che devono poter svolgere il loro lavoro senza interferenze. La vicenda ha sollevato diverse questioni sulla gestione delle operazioni di polizia e sul ruolo delle autorità federali in situazioni di emergenza.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a intervenire sulla vicenda di Minneapolis, dove oggi un uomo è stato ucciso in strada dagli agenti dell’ICE, condividendo sul suo social Truth una foto della pistola che, secondo il Dipartimento per la sicurezza nazionale, sarebbe stata in possesso dell’uomo ucciso durante l’operazione. «Questa è la pistola dell’uomo armato, carica, con due caricatori aggiuntivi pieni, pronta a sparare», ha scritto il presidente americano, rilanciando la tesi della legittima difesa da parte dell’agente federale che ha aperto il fuoco. Nel messaggio, Trump ha poi attaccato apertamente le autorità locali, chiedendosi: «Dov’è la polizia locale? Perché non le è stato permesso di proteggere gli agenti dell’Ice? Il sindaco e il governatore li hanno richiamati?». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Renee Good, Trump difende agente dell’ICE che ha ucciso la donna a MinneapolisDonald Trump ha espresso sostegno all’agente dell’ICE coinvolto nell’episodio di Minneapolis, in cui è deceduta Renee Good.

Renee Good è la donna uccisa a Minneapolis, Trump difende gli agenti Ice: "Si è comportata in modo orribile"Renee Nicole Good, 37 anni, madre di tre figli e originaria del Colorado, è stata recentemente uccisa a Minneapolis da agenti federali dell’immigrazione (Ice).

