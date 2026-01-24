Minneapolis si ferma contro l’Ice

Venerdì a Minneapolis si è svolta una vasta manifestazione contro l’ICE, con decine di migliaia di partecipanti. La protesta ha coinvolto numerose attività commerciali, molte delle quali hanno chiuso, e ha visto lavoratori e studenti a casa per esprimere il proprio dissenso. L’evento rappresenta un momento significativo di mobilitazione contro le politiche di immigrazione adottate dall’agenzia americana.

Stati uniti Esplode la protesta contro la caccia ai migranti. I 3mila arresti effettuati finora hanno unito la città di 400mila abitanti. Serrata dei negozi e manifestazioni anche all'aeroporto. Proteste di solidarietà anche in altre città Usa

Venerdì decine di migliaia di manifestanti hanno sfilato per le strade di Minneapolis. Centinaia di attività commerciali hanno chiuso i battenti, mentre lavoratori e studenti sono rimasti a casa per chiedere la fine della massiccia opera di repressione che da settimane l'Immigration and Customs Enforcement sta scatenando sulla città del Minnesota.

