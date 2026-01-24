Minneapolis si ferma contro l’Ice | Gli agenti vadano via Cento religiosi arrestati un’agente dell’Fbi si dimette per pressioni interne

A Minneapolis, la popolazione ha deciso di sospendere le attività quotidiane, protestando contro l’Ice e le sue pratiche. La mobilitazione ha portato all’arresto di cento religiosi e alla dimissione di un’agente dell’Fbi sotto pressione. Questa manifestazione evidenzia le tensioni legate alle politiche migratorie e alle controversie che coinvolgono le istituzioni federali, suscitando attenzione e riflessioni sulla situazione attuale.

Minneapolis si è fermata. Un’intera città in sciopero contro l’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione finita al centro di una tempesta di accuse per violenze e abusi. Migliaia di persone hanno sfidato i -23 gradi per marciare nelle strade della città del Minnesota, diventata nelle ultime settimane uno dei simboli della linea dura dell’amministrazione Trump contro gli immigrati. Scuole, negozi, supermercati, bar, ristoranti, officine e laboratori hanno abbassato le serrande. Dal centro cittadino è partito un lungo corteo diretto verso una grande area commerciale della catena Target, teatro di un raid dell’Ice nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Open.online

Minneapolis si ferma contro l’IceVenerdì a Minneapolis si è svolta una vasta manifestazione contro l’ICE, con decine di migliaia di partecipanti.

Un agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigratiUn agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha causato la morte di una donna a Minneapolis durante un’operazione di polizia.

Minneapolis si ferma contro l’Ice: «Gli agenti vadano via». Cento religiosi arrestati, un’agente dell’Fbi si dimette per pressioni interneScuole e negozi chiusi, migliaia in piazza a -23 gradi. Sit-in all’aeroporto contro Delta per i voli delle deportazioni ... open.online

Minneapolis in sciopero, in migliaia protestano contro Trump e l'Ice(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in strada a Minneapolis per protestare contro la repressione dell'amministrazione Trump e le violenze messe in atto dalla United States Immigration and Custom ... msn.com

Un bimbo di 5 anni è stato arrestato dall'Ice a Minneapolis, sarebbe detenuto in Texas. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo è stato usato come 'esca' per fermare il genitore. Fermati altri ragazzi dai 10 ai 17 anni nello stesso quartiere. #ANSA - facebook.com facebook

La "Giornata della libertà": il Minnesota si ferma contro i raid dell'Ice Saracinesche abbassate in tutto lo Stato contro l'abuso della forza nei raid anti immigrati Angela Napoletano x.com