A Minneapolis, scene di tensione tra agenti dell’ICE e manifestanti hanno portato all’uso di lacrimogeni e a una sparatoria che ha causato la morte di un uomo di 37 anni. L’evento si inserisce in un contesto di crescente agitazione nella città, già segnata da un’altra sparatoria mortale nelle ultime settimane.

Gli agenti federali dell’immigrazione hanno sparato e ucciso un uomo di 37 anni sabato a Minneapolis, attirando centinaia di manifestanti in una città già scossa da un’altra sparatoria mortale. I dettagli della sparatoria non sono stati immediatamente chiari, ma il governatore del Minnesota Tim Walz ha detto che la persona è stata colpita durante la repressione dell’immigrazione da parte dell’amministrazione Trump. Le proteste si sono ulteriormente accese e ci sono scene di guerriglia nelle strade con gli agenti dell’Ice che sparano lacrimogeni direttamente contro i manifestanti, ad altezza d’uomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, scene di guerriglia tra agenti Ice e manifestanti: lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo

Minneapolis, scontri con l’ICE: gas lacrimogeni e spray al peperoncino contro manifestantiA Minneapolis, le proteste contro l’ICE sono aumentate, portando all’uso di gas lacrimogeni e spray al peperoncino da parte delle forze dell’ordine.

Minneapolis, agenti dell'Ice usano lacrimogeni e spray irritanti contro i dimostrantiA Minneapolis, le proteste contro le forze dell’immigrazione sono proseguite, con le autorità che hanno utilizzato lacrimogeni e spray irritanti per disperdere i dimostranti.

Argomenti discussi: Minneapolis: oggi la marcia del movimento Maga a sostegno della polizia che ha ucciso Renee Good; TG4: Edizione ore 12.00 del 16 gennaio Video; Trump preallerta le forze armate per il Minnesota (di L. Santucci); La battaglia di Minneapolis, un immigrato ferito, guerriglia e arresti.

