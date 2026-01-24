A Minneapolis, un uomo di 51 anni è deceduto dopo essere stato colpito da agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). L’incidente è avvenuto in circostanze ancora in fase di verifica. La notizia ha suscitato attenzione locale e si inserisce nel quadro delle operazioni delle autorità federali in materia di immigrazione. Le indagini sulle modalità dell’intervento sono in corso per chiarire i fatti.

A Minneapolis agenti federali dell’immigrazione (Ice) hanno sparato a un uomo di 51 anni che è morto. Ne ha dato notizia Associated Press che cita un documento ospedaliero a cui ha avuto accesso. La sparatoria è avvenuta nel contesto delle proteste quotidiane diffuse nelle Twin Cities dopo l’uccisione, il 7 gennaio, della 37enne Renee Good, colpita da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement che ha sparato contro il suo veicolo. Dopo la sparatoria una folla inferocita si è radunata e ha urlato parolacce agli agenti federali, definendoli “codardi” e intimando loro di tornare a casa. Un agente ha risposto beffardamente mentre si allontanava, dicendo loro: “Boo hoo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, morto uomo di 51 anni colpito dall’Ice

