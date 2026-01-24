A Minneapolis, migliaia di persone hanno partecipato a una marcia per protestare contro le operazioni dell’Ice. Durante l’evento, è stata arrestata una bambina ecuadoriana di due anni insieme al padre. La manifestazione ha attirato l’attenzione sulla questione delle politiche di immigrazione e sui rischi per le famiglie coinvolte.

Migliaia di persone in marcia a Minneapolis per protestare contro le azioni dell’ Ice, il reparto anti-immigrazione illegale. Decine di religiosi arrestati. Una bambina di due anni trasferita assieme al padre in un centro di raccolta in Texas. Questo il quadro delle nuove tensioni che si registrano nella città americana. Nonostante temperature estremamente rigide, con una massima di -9 e una minima di -17, le persone si sono riversate in strada. Gli organizzatori hanno distribuito scalda-mani e bandiere a stelle e strisce. È stato chiesto a gran voce l’arresto di Jonathan Ross, l’agente che il 7 gennaio, durante un controllo, ha sparato e ucciso una donna, Renee Nicole Good, con la motivazione che aveva ingranato la marcia del Suv per investirlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Minneapolis, in migliaia alla marcia contro l’Ice. Arrestata con il padre una bambina ecuadoriana di due anni

Migliaia di persone in strada contro l’ICE dopo l’uccisione di una donna a MinneapolisNumerose persone si sono radunate in varie città degli Stati Uniti in seguito alla tragica morte di Renee Nicole Macklin Good, uccisa mercoledì a Minneapolis da un agente dell’ICE durante un'operazione federale.

